16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  91,2561   EUR  98,3543  

Новости

Больше новостей
Связываете ли вы свою жизнь с Сургутом?
Комментировать
0
Вы начали планировать свой летний отпуск?
Комментировать
0
Вы пользуетесь услугами микрофинансовых организаций?
Комментировать
0
Больше опросов

​10 февраля в Тюменской области состоится День зимних видов спорта

День зимних видов спорта состоится в селе Юргинское

​10 февраля в Тюменской области состоится День зимних видов спорта
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области главной площадкой для проведения Дня зимних видов спорта станет село Юргинское, сообщают в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В России праздник проводится ежегодно с 2015 года и в этом году посвящен десятой годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Тюменская область принимает активное участие в организации и проведении мероприятий Дня зимних видов спорта.

Торжественное открытие спортивного праздника состоится 10 февраля в 12.00 на центральной площади села. У всех гостей будет возможность позаниматься спортом на свежем воздухе. В этот день пройдут соревнования по стрельбе, силовой гимнастике, лыжным гонкам, турниры по футболу на снегу, хоккею, веселые старты, военизированная спортивная игра «Зарница», комбинированная эстафета.

По словам организаторов, каждый сможет проверить свои силы в мастер-классах по различным видам спорта, которые дадут известные тренеры и именитые спортсмены.

«Мы специально пригласили для участия в празднике именитых спортсменов по видам спорта, которые культивируются в Юргинском районе, таким как волейбол, лыжные гонки, легкая атлетика и другие. Это поможет юным юргинцам познакомиться с легендарными спортсменами, вдохновиться их примером и повысить или получить навыки в том или ином виде спорта», – прокомментировала ответственный секретарь Олимпийского Совета Надежда Овчинникова.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:40, просмотров: 106, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Александр Моор: у жителей региона должны быть равные возможности для реализации творческого потенциала 571
  2. ​В Тюменском районе построят Областную клиническую психиатрическую больницу 547
  3. ​Тюменская область – в числе регионов-лидеров по приобретению жилья для детей-сирот 531
  4. ​Учащийся автошколы под контролем инструктора врезался в «КамАЗ» в Нижневартовске 419
  5. ​ОРВИ бушует: школьников Югры отправляют на дистант из-за роста заболеваемости 408
  6. ​Люля-кебаб — новое блюдо в школьном меню Сургута // ФОТОРЕПОРТАЖ 395
  7. ​«Приезжайте к нам рожать»: Наталья Комарова пригласила россиянок в Югру на роды 370
  8. ​Не все потеряно: у старожилов появился шанс сохранить дом в «Старом Сургуте» 344
  9. Предпринимательница из ХМАО перевела мошенникам более 24 млн рублей 333
  10. ​Россиянам могут разрешить есть продукты в магазине до их оплаты 333
  1. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 4081
  2. ​Ожоги: куда бежать лечиться? // Вадим Айкин ONLINE 3009
  3. Пассажир поезда «Сургут-Екатеринбург» изнасиловал 15-летнюю девочку 2131
  4. ​В Сургуте отменили оправдательный приговор по делу о доведении до суицида медсестры 2066
  5. ​В Югре в выходные подморозит до -25 градусов 1989
  6. ​Правила возврата некачественного товара // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1670
  7. ​Итоги 2023 года в Сургуте: демография, экономика, дороги, благоустройство и многое другое 1638
  8. ​Пластическая хирургия: 30 лет в Сургуте // Андрей Сердюк ONLINE 1621
  9. ​В открытии образовательного центра для нефтегаза в Югре поучаствовали Наталья Комарова и Владимир Путин 1602
  10. Строящийся мост через Обь в ХМАО готов на треть 1581
  1. Краснокнижные олени попали на фотоловушку в ХМАО // ВИДЕО 6429
  2. В начале недели в ХМАО подморозит до -30 градусов 5605
  3. Полвека назад в Сургуте… 5469
  4. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 4081
  5. В Сургуте на Ленина произошел разлив холодной воды 4058
  6. Власти Сургута назвали ТОП-5 управляющих компаний, которые плохо чистят снег 3860
  7. Избранный. На все 100! 3784
  8. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Алексей Савенков ONLINE 3373
  9. ​Не как у всех: квартиры с угловыми окнами 3335
  10. «Проще было его на руках нести»: стало известно, почему труп волочили по двору в сургутском ЖК 3224

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика