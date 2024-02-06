«Бабушки особого назначения» провели рейды по водоемам Тюменской области

Активные тюменцы в возрасте 55+ присоединяются к команде волонтеров «Бабушки особого назначения» благотворительного фонда «Старшее поколение». Проект «Бабушки особого назначения» является победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области. В его рамках проводится обучение по 12 основным направлениям, например, таким как безопасность на улице, юридическая и финансовая грамотность, безопасность в быту, пищевая и лекарственная безопасность, сохранение здоровья, самооборона, экологическая безопасность и пр.

Как рассказали в региональном департаменте соцразвития, в начале февраля активисты проекта совместно с сотрудниками Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тюменской области отправились в патрулирование на пруд Южный. Добровольцы 55+ проинформировали жителей об опасности нахождения на тонком льду, о способах самоспасения, рассказали об опасности, которую несет шуга – мелкий рыхлый лед, смешанный с водой.

В Тюменском районе спецволонтеры проекта «Бабушки особого назначения»вместе с региональной Противопожарной службой провели рейд по противопожарной безопасности. Они приняли участие в подомовом обходе, проводя профилактические беседы и раздавая напоминающие листовки.