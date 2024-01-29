Тюменская область осталась в пятерке лидеров дельфийского рейтинга

Тюменская область заняла пятое место в Дельфийском рейтинге субъектов Российской Федерации. Список составлен на базе официального командного первенства XХII молодежных Дельфийских игр России 2023 года.

Как сообщают в региональном департаменте культуры, в рейтинге учитываются и другие показатели, например, регулярность и уровень проведения отборочных туров, достижения лауреатов игр разных лет, вклад в популяризацию Дельфийского движения. Игры проходят в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура»

Уже четыре года Тюменская область входит в пятерку лидеров дельфийского рейтинга. За это время во всероссийских Дельфийских играх тюменцы завоевали 55 медалей.

«В регионе выстроен системный подход в выявлении и поддержке талантов нашего региона, это даёт хороший командный результат», – отмечает директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

С 22 января по 12 февраляв Тюмени проходит региональный отборочный тур XXIII Молодёжных Дельфийских игр России. Заявки на участие подали более 300 жителей области. Конкурсанты соревнуются в 30 номинациях, среди которых художественное чтение, изобразительное искусство, академическое и народное пение, хореография, цирковое искусство, дизайн. Победители представят регион на молодёжных Дельфийских играх России в Республике Мордовия.