Тюменские предприниматели рассчитывают на поддержку белорусских коллег в деле импортозамещения

Тюменское научно-производственное объединение «Базовое машиностроение» активно развивает сотрудничество с ведущими предприятиями Республики Беларусь. Как отмечает исполнительный директор ООО НПО «Базовое машиностроение» Павел Гончаров, деловые связи с белорусскими компаниями – приоритет в деятельности компании на ближайшее будущее.

Для дальнейшего развития отношений специалисты объединения в очередной раз посетили Минск, рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Встреча в Министерстве промышленности Республики Беларусь стала продуктивной. «Здесь также подтвердили большую потребность в ремонте иностранных газотурбинных двигателей и поставке запасных частей и комплектующих к ним. Опыт такого ремонта в Тюмени есть», – сообщил Павел Гончаров.

Он также подчеркнул, что кроме непосредственно получения заказов, завод интересует возможность поучаствовать в процессе импортозамещения, что может стать гарантией дальнейшего развития объединения.

Предприятий, готовых сотрудничать с тюменским заводом, становится все больше – это ОАО «Беларуськалий», концерн «Белнефтехим», ОАО «Гродно Азот», РУП «Брестэнерго». В 2024 году запланирован ответный визит представителей белорусских компаний на завод «Базового машиностроения» для ознакомления с производственными мощностями предприятия.