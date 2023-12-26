В России рекордно выросла доля среднего класса, подсчитала ВШЭ

Доля среднего класса в России по итогам 2022 года составила 32% населения. Это стало рекордным показателем за последние 10 лет. Однако всем критериям для отнесения к ядру данной группы соответствуют лишь 9,3%, остальные же находятся на периферии, для которой характерна неустойчивость положения. Такой вывод сделали в НИУ ВШЭ, пишет РБК.

Ученые определяют представителей среднего класса по трем критериям: социально-профессиональный статус (руководители, профессионалы, специалисты), уровень образования (высшее) и уровень дохода (от 1,25 медианы, то есть выше 29 000 руб. на члена семьи).

Согласно этой методике, доля среднего класса в 2013 году составляла 28,3%, в 2015-м - 29,4%, в 2018-м - 30,3%.

В 2020 году президент РФ Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что в каждой стране есть собственный средний класс, пишут «Ведомости». Он сослался на методику Всемирного банка, по которой к среднему классу относятся люди с доходами свыше полутора минимальных. По этому критерию (доход около 17 000 руб. на тот момент) к среднему классу относятся 70% россиян, заключил Путин.