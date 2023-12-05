Объем экспорта в Тюменской области в 2023 году составил более 6,4 млн долларов, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

В областной Центр поддержки экспорта за консультациями по вопросам продвижения товаров обратились 411 предпринимателей. 40 предпринимателей и компаний прошли обучение по развитию торговли с зарубежными партнерами, 10 участвовали в акселерационных программах.

В течение года с помощью Центра было заключено 20 экспортных контрактов, а также организовано сопровождение 7 экспортных контрактов.

Об итогах уходящего года рассказала заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Инвестиционного агентства Диана Грачева. Она также отметила расширение возможностей электронной коммерции: в 2023 году в этом направлении реализовано два проекта, а на 2024 запланировано десять.

«Мы сделали упор на электронные торговые площадки. Запрос на это был со стороны самих предпринимателей. Будем размещать наших экспортеров на Ozon. Тюменская область – первый регион, который оказывает финансовую поддержку компаниям по выходу на эту площадку для расширения географии сбыта в зарубежные страны», – сообщила Диана Грачева.

На следующий год Центром поддержки экспорта Тюменской области запланированы организация бизнес-миссий и выставок, обучение экспортной деятельности и сопровождение экспортных контрактов.