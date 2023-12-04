В Тюменской области трудоустроены девять тысяч инвалидов

Предприятия и организации Тюменской области активно создают новые рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья, причем некоторые работодатели – сверх установленной квоты. Об этом заявил Александр Моор на очередном заседании Совета при губернаторе Тюменской области по делам инвалидов.

Члены Совета обсудили вопросы трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в регионе трудоустроено порядка 9 тысяч инвалидов. Из них большая часть работают в таких отраслях, как образование, здравоохранение, торговля, обрабатывающие производства и строительство.

Как доложил директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров, с работодателями, испытывающими значительную кадровую потребность, прорабатывается возможность замещения рабочих мест гражданами с инвалидностью. С 2024 года для организаций с численностью свыше 100 человек размер квоты по трудоустройству инвалидов увеличен до 4 процентов.

Важное решение было принято по инициативе общественных организаций – предложение о введении индексации пенсий для работающих инвалидов правительство Тюменской области направит на федеральный уровень.

На заседании губернатор поручил приобрести новые компьютеры и программное обеспечение для обучения инвалидов по зрению. Так же принято решение о строительстве нового модульного складского помещения для специализированного предприятия ВОС «Тюмень-Старт».