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​Тюменская область создает условия для привлечения инвесторов

В Тюменской области ищут потенциальных инвесторов

​Тюменская область создает условия для привлечения инвесторов
Фото: vk.com/tmninvest

В Тюменской области поиск потенциальных инвесторов будет продолжен комплексно. Несмотря на то, что регион занимает третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, губернатор Александр Моор считает, что сейчас нельзя останавливаться на достигнутом и необходимо продолжать поиск потенциальных инвесторов и вступать с ними в прямые, содержательные переговоры.

Выступая с ежегодным посланием перед депутатами Тюменской областной думы, губернатор поручил заняться подготовкой предложений по поиску потенциальных инвесторов не только специализированным институтам привлечения и сопровождения инвестиций, но и всем своим заместителям. Глава региона поставил срок подготовки предложений до 1 марта 2024 года.

По словам генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Николая Пуртова, в августе этого года агентство представило губернатору инициативу Проектный офис по привлечению инвестпроектов. Задачами Проектного офиса являются координация действий органов исполнительной власти и муниципалитетов по реализации программы инвестиционного развития Тюменской области, поиск инвестиционных возможностей и кейсов, а также выход на потенциальных инвесторов.

«Мы уже начали в пилотном режиме эту работу вместе с областным департаментом потребительского рынка и туризма по развитию туристического кластера, – сообщил Николай Пуртов. – Сегодня в нашем инвестпортфеле 119 потенциальных проектов на сумму более 236 млрд рублей. В активной проработке находится 46 проектов на сумму 109 млрд рублей. И эта работа будет продолжена».


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Сегодня в 10:49, просмотров: 39, комментариев: 0
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