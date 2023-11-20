Александр Моор лично поздравил тюменскую сборную чемпионата «Абилимпикс»

На чемпионате «Абилимпикс» люди с ограниченными возможностями доказывают, что нет никаких преград в реализации своего таланта. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор после встречи с региональной сборной Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2023».

Глава региона встретился со сборной 16 ноября. В этом году двенадцать мастеров достойно представили Тюменскую область на всероссийском уровне. Национальный чемпионат «Абилимпикс» прошел в Москве, где в составе сборной региона в соревнованиях участвовали школьники, студенты и специалисты.

В копилке области шесть медалей в различных номинациях – одна золотая, две серебряные и три бронзовые. Александр Моор поздравил команду с высоким результатом, вручив благодарственные письма победителям, призерам и экспертам-тренерам.

«Я знаю, что «Абилимпикс» для каждого из вас – не просто соревнования. На этой площадке вы можете продемонстрировать свои навыки и умения, силу духа и стойкость характера. В 2023 году чемпионат прошел под девизом «Возможности без границ». Вы этот девиз подтверждаете своим профессиональным мастерством, умением преодолевать трудности и способностью личным примером вдохновлять других людей», – сказал губернатор.