В Тюмени проходит проект «В погоне за белым соболем»

Проект «В погоне за белым соболем» стал в этом году одним из победителей конкурса молодежных инициатив «Моя идея». Его автор тюменец Андрей Кулаков представил инициативу для семейных путешествий и выиграл 100 000 рублей на реализацию своего проекта.

«Наша команда несколько лет занимается реализацией проектов, направленных на укрепление семейных ценностей, –рассказал Андрей Кулаков. – Проект «В погоне за белым соболем» в формате туристического квеста не только поможет провести время вместе разным поколениям семьи, но и изучить достопримечательности города».

До 20 ноября семьи с одним и более детей, проживающие в Тюменской области, принимали участие в туристическом квесте. Для этого сначала необходимо было присоединиться к группе проекта ВКонтакте. Там же представлен список локаций – 10 достопримечательностей Тюмени, расположенных от Сквера сибирских кошек до Моста Влюбленных.

Семье нужно посетить все достопримечательности и у каждой сделать семейное фото, опубликовав пост на личной странице участника с хэштегом #ВпогонеЗаБелымСоболем. На фотографиях должен быть отчетливо виден туристический объект и семья, участвующая в квесте, а также хотя бы на одном фото членам семьи нужно обняться.

Первые 50 семей, которые пройдут маршрут и выполнят все условия, получат диплом победителя и значок в виде белого соболя. 25 ноября семьи наградят на торжественном мероприятии.

Проект осуществляется при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.