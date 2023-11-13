Эксперты Инвестиционного агентства проводят образовательные мероприятия в муниципалитетах

В Голышмановском городском округе и в Уватском районе Тюменской области Инвестиционное агентство провело информационные мероприятия. В Голышманово состоялось заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, а в Увате – единый день консультаций. Предприниматели муниципалитетов получили полезную информацию для развития своего бизнеса.

На заседании в Голышманово генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов представил региональный инвестиционный стандарт. Он отметил, что стандарт усилит инвестиционную привлекательность территорий и привлечет новых инвесторов. Генеральный директор Фонда микрофинансирования Тюменской области Алексей Мартын рассказал о реализуемых в регионе мерах финансовой поддержки.

Более 50 предпринимателей и самозанятых собрал единый день консультаций в Увате. Руководитель Мой бизнес | Тюменская область Ильяна Багишева рассказала о комплексной поддержке бизнеса.

«В рамках Единого дня консультаций мы рассказали про рабочие инструменты - Региональный инвестиционный стандарт, – сообщила руководитель проектов Инвестиционного агентства Елена Бражник. – Формат общения с предпринимателями позволил оценить качество созданных инструментов – инвестиционной карты Тюменской области, свода инвестиционных правил, и определить вектор дальнейшего развития Регстандарта».