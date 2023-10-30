Проектный офис по сопровождению инвесторов включен в практики «Смартеки»

Проектный офис, занимающийся сопровождением инвесторов Инвестиционного агентства Тюменской области, признан одной из наиболее успешных практик Агентства стратегических инициатив «Смартеки».

Проектный офис по сопровождению инвесторов был запущен более года назад по поручению губернатора Александра Моора на площадке Инвестиционного агентства Тюменской области. Заседания проходят еженедельно в формате ВКС с участием представителей отраслевых органов власти, муниципалитетов, федеральных ведомств и ресурсоснабжающих организаций. На этих заседаниях оперативно решаются вопросы инвесторов, связанные с реализацией проектов в регионе.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов отметил: «Системный подход позволяет нам оперативно решать вопросы, которые возникают у представителей бизнеса в ходе реализации инвестиционных проектов на территории Тюменской области. Практика работы Проектного офиса значительно усилила эффективность работы "зеленого коридора" и принципа работы в системе "одного окна" для предпринимателей. Благодаря оперативному решению возникающих у инвесторов вопросов, мы помогаем проектам реализовываться в кратчайшие сроки».

За первые 9 месяцев 2023 года прошло 34 заседания Проектного офиса, на которых было рассмотрено 387 вопросов, включая 108 земельных отношений, 234 вопроса по инженерным сетям и 45 других вопросов. Эффективность работы участников проектного офиса составляет 98 процентов.

«Смартека» – сервис обмена опытом между различными регионами России, направленным на решение задач в разных сферах экономики. Эксперты Агентства стратегических инициатив советуют использовать практику, разработанную Тюменской областью, для внедрения в других регионах страны.