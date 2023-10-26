Главный пристав РФ работал в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с директором Федеральной службы судебных приставов, генерал-полковником внутренней службы Дмитрием Аристовым. Рабочая встреча состоялась в рамках мероприятий коллегии Федеральной службы судебных приставов по итогам работы за девять месяцев 2023 года, проходящих в Тюмени.

Региональное Правительство активно взаимодействует с региональным управлением Федеральной службы судебных приставов, в том числе в сфере внедрения цифровых технологий, заявил губернатор в ходе рабочей встречи.

«Цифровые технологии помогают приставам в работе по исполнению закона и ускоряют рассмотрение обращений тюменцев. С 2020 года с помощью системы электронного документооборота в региональное управление ФССП направлено более тысячи таких обращений. Будем продолжать совместную работу», – сказал глава региона.

Главный судебный пристав России также отметил, что практически по всем вопросам у Федеральной службы налажено плотное взаимодействие с властями Тюменской области.

Особое внимание на встрече Александр Моор и Дмитрий Аристов уделили вопросам взыскания денежных средств в бюджетную систему РФ, а также категориям исполнительных производств, связанных с социальной защитой населения.