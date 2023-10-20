Компанию из Тюменской области представили на Международном форуме «Сделано в России»

В Москве на Международном экспортном форуме «Сделано в России» впервые представлена компания Тюменской области. Именно со стенда тюменской компании «Смарт Си» начал осмотр выставки Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Выставка форума «Сделано в России» является главным событием года для экспортеров. Чтобы на нее попасть, компания прошла конкурсный отбор. Содействие оказал Центр поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области.

«Смарт Си» стала первой компанией в России и на пространстве СНГ, которая изобрела и создала систему сигнального освещения пешеходного перехода. Предприятие начало масштабирование своей уникальной системы. Выпущен уже третий вариант «Умного пешеходного перехода», в нем создатели применили видеодетекторы и нейронные сети.

Фиксируя появление объекта в зоне пешеходного перехода, система распознает его, определяет направление движения и подает на табло, находящееся над зеброй, сигнал «Пропустите пешехода». Также важна проекционная разметка, она делает переход более заметным в темное время суток, таким образом, снижая риск аварийности.

Михаил Мишустин поддержал инициативу генерального директора компании «Смарт Си» Ильи Анисимова о необходимости развития технологии.