Тюменским медикам помогает искусственный интеллект

В отделении лучевой диагностики Тюменской областной клинической больницы № 2 при исследовании сосудистых катастроф успешно применяют искусственный интеллект. ИИ позволяет оптимизировать работу специалистов, сократив время на описание заключения и постановку диагноза, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В больнице при поддержке областного департамента здравоохранения и сервиса «СберМедИИ» используют возможности ИИ для анализа КТ-снимков головного мозга пациентов, которые поступили с подозрением на ишемический или геморрагический инсульт.

«Нам удалось успешно проанализировать 900 результатов КТ-исследований. При подозрении на инсульт, пациента осматривает врач-невролог, после чего определяет пораженное полушарие, и мы в компьютерной системе кодируем его. Посредством кода искусственный интеллект обрабатывал результаты обследования. Технология помогает в локализации поражения и постановке диагноза, но окончательный вердикт относительно заболевания выносит врач», – объясняет заведующий отделением лучевой диагностики Рустам Талыбов.

Умная система в автоматическом режиме показывает очаги инсульта, подсвечивая их цветным контуром. В зависимости от объема поражения ИИ определяет уровень тяжести патологии. На основе анализа исследования формируется предварительное рентгенологическое заключение.

Главврач ОКБ № 2 Иван Швецов отмечает: «После года реализации проекта в нашей больнице, мы видим оптимизацию работы специалистов по лучевой диагностике. В будущем планируем расширить спектр диагностики с применением ИИ для анализа других, не менее важных заболеваний».