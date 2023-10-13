Внешнеторговый оборот Тюменской области и Кыргызстана увеличился в 1,6 раза

Внешнеторговый оборот Тюменской области и Кыргызстана только в прошлом году увеличился в 1,6 раза. Такие данные привел губернатор Тюменской области Александр Моор на российско-киргизской межрегиональной конференции «Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана».

Соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью и Кыргызстаном действует с 2019 года. В республику тюменские предприятия поставляют полимерную продукцию, оборудование и механические устройства, электрические машины, изделия из древесины, лекарства и продукты.

Александр Моор видит широкие перспективы сотрудничества с Кыргызстаном, благодаря тому, что республика входит в ЕАЭС и имеет прямые связи со странами Азии.

«Это дает нашим предприятиям возможность использовать киргизскую площадку для промышленной сборки. Важно, что законодательство двух стран практически синхронизировано в части поддержки инвестиционных проектов, особенно тех, которые ориентированы на экспорт. Потенциал для роста есть, его можно и нужно развивать», – подчеркнул губернатор.

Он также отметил активное сотрудничество Тюменской области и Кыргызстана в сферах образования и здравоохранения. Глава региона выразил уверенность, что перспективными могут стать и совместные туристические проекты.