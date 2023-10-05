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​Эксперты высоко оценили уровень цифровизации в дорожном хозяйстве Тюменской области

Практика Тюменской области в сфере ИТС вошла в десятку лучших в стране

​Эксперты высоко оценили уровень цифровизации в дорожном хозяйстве Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

3 октября в Москве состоялся 8-й международный форум и выставка «Интеллектуальные транспортные системы России»: Цифровая Эра транспорта». Мероприятие является для России ключевым отраслевым событием в области внедрения интеллектуальных транспортных систем и цифровой трансформации транспортного комплекса. В форуме традиционно принимают участие представители федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации, заказчиков и поставщиков решений в сфере цифровых технологий на транспорте.

В рамках мероприятия прошла церемония награждения лауреатов независимой деловой премии журнала «Интеллектуальные транспортные системы России». На конкурс было подано более 30 тематических заявок. В десятку лучших решений вошла практика Тюменской области в сфере ИТС.

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов прокомментировал награждение: «Радует, что эксперты высоко оценили уровень цифровизации в дорожном хозяйстве в Тюменской области. Мы постоянно работаем над улучшением и развитием автоматизации процессов управления дорожным движением, что положительно сказывается на повышении уровня безопасности на дорогах».


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Сегодня в 17:37, просмотров: 83, комментариев: 0
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