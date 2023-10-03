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​Тюменскую службу занятости населения отметили на федеральном уровне

Тюменская делегация приняла участие во Всероссийской неделе охраны труда

​Тюменскую службу занятости населения отметили на федеральном уровне
Фото: admtyumen.ru

Специалисты регионального департамента труда и занятости населения представили Тюменскую область на VIII Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ) в Сочи. Делегация принимала активное участие в стратегических сессиях, круглых столах и мастер-классах, где обсуждались актуальные вопросы и находились новые пути развития службы занятости. На мероприятиях ВНОТ регионы обменялись опытом в области охраны труда и занятости населения.

Преобразование службы занятости населения России одна из важнейших задач, стоящих перед государством. Эта тема стала центральной на большом пленарном заседании «Служба занятости населения нового типа как драйвер развития страны». Представители Министерства труда и социальной защиты РФ рассказали о модернизации и перспективах развития СЗН.

Цифровизация – одно из важнейших направлений развития службы занятости. Тюменская область стала одним из 19 регионов Российской Федерации, которые задействованы в пилотном проекте апробации цифровых сервисов.

В регионе успешно прошел апробацию сервис «Как пройти собеседование». Федеральный центр компетенций в сфере занятости населения высоко оценил результаты апробации сервиса и вручил почетную награду директору департамента труда и занятости населения Тюменской области Александру Сидорову.


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Сегодня в 19:14, просмотров: 115, комментариев: 0
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