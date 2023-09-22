Аграрии Тюменской области обеспечили потребности региона в зерне

Сельхозпредприятия Тюменской области в ходе уборочной кампании обмолотили первый миллион тонн зерна. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

По данным на 21 сентября валовой сбор зерна составил 1 миллион 25 тысяч тонн при урожайности 23 центнера с гектара. В регионе обмолочен 61 процент зерновых и зернобобовых культур.

Глава региона со словами благодарности обратился к работникам агропромышленного комплекса: «Сегодня аграрии Тюменской области профессионально, ответственно, дружно продолжают идти к главной цели – собрать весь выращенный хлеб. Уверен, что совместная хорошо скоординированная работа тружеников села, взаимопомощь, поддержка органов власти обеспечит успешную уборку зерновых. Благодарю вас за преданность делу, за умение даже в сложных условиях добиваться высоких результатов».

На сегодняшний день лидеры уборочной страды – аграрии Упоровского района, которым осталось обмолотить меньше 20 процентов зерновых культур. Также уверено идут к финишу Уватский район, Заводоуковский городской округ и Исетский район. Всего по региону предстоит уборка еще почти 40 процентов полей. По прогнозам, совокупный вес тюменского урожая составит около полутора миллионов тонн зерна.

Александр Моор подчеркнул, что преодоление знакового миллионного рубежа свидетельствует о том, что потребность региона в зерне, составляющая порядка 1 миллиона 300 тысяч тонн, будет обеспечена.