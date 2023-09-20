1600 тюменцев 50+ получают бесплатное образование

В Тюменской области реализуются разнообразные направления развития активного долголетия, повышения качества и продолжительности жизни людей старшего поколения.

Такие направления действуют в Службе занятости населения Тюменской области. Благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография» люди в возрасте 50 лет и старше могут получить помощь в трудоустройстве, открытии собственного дела или сохранении занятости.

Жители Тюменской области в возрасте 50+ могут пройти бесплатное профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. Более 1 600 заявок жителей региона на прохождение бесплатной программы переподготовки уже одобрено с начала этого года, 280 из них – заявки представителей старшего поколения.

С перечнем образовательных программ можно ознакомиться на портале «Работа России», там же можно направить заявку на участие в проекте, сообщают в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Для активных, социально ориентированных людей пожилого возраста в регионе действует Штаб-квартира серебряного добровольчества, которая служит для подготовки волонтеров. В рамках проекта регулярно проводятся обучающие занятия, мастер-классы, работают секции, мастерские по интересам. Проект курируют Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации и Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение».