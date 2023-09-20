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Нефтяники высадили в Федоровском молодые деревца

В Федоровском нефтяники посадили рябинки и кусты шиповника

Нефтяники высадили в Федоровском молодые деревца
Фото Оксаны Шаяхметовой и Татьяны Лапкиной

В парковой зоне, прилегающей к административному корпусу НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», руководящий состав управления открыл традиционную акцию и высадил полсотни молодых деревьев.

Представители аппарата управления с воодушевлением взялись за лопаты и лейки. В процессе мне удалось побеседовать с начальником НГДУ «Комсомольскнефть» Владимиром Вяткиным, который смог подкорректировать свой плотный график и возглавить посадочные работы. Оказывается, Владимир Владимировичеще в школьном возрасте участвовал в разбивке яблоневых аллей в родном селе Вагайского района (Тюменская область) и у отчего дома высаживал иргу и черёмуху. На территории городского поселения Федоровский его семья вместе с соседями удобряла и озеленяла придомовую территорию, устанавливала ограждения, и дружной командой заняла 1 место в поселковом конкурсе по благоустройству.
С представителями других структурных подразделений Сургутнефтегаза и главой городского поселения В.В.Вяткину довелось участвовать в благоустройстве нового огромного парка «Мечта». С коллегами озеленял территорию между зданием ЦИТС и НГДУ, эти елочки хорошо прижились и радуют глаз своей пышностью.

Сегодня кусты шиповника и успевшие принарядиться в яркий наряд рябинки заняли лунки, подготовленные вокруг Доски почета в парке НГДУ «Комсомольскнефть». Подчеркивая преемственность поколений, акция стала продолжением доброй традиции коллектива.
Ещё в 2017 году Сергей Матвеев (руководитель НГДУ «Комсомольскнефть» с 29.03.2012 по 30.11.2021) вышел на посадочные работы с представителями аппарата управления НГДУ, с тех пор вокруг административного здания постепенно появились кусты сирени, осинки и симпатичные хвойные деревца.

«В свою должность я вступил недавно, – комментирует заместитель начальника управления по общим вопросам Артур Безоян, –в силу непосредственных обязанностей в том числе курирую обслуживание зданий и территории НГДУ. И в поддержание этого уюта, создание здесь новой красоты хочется вложить максимум сил и стараний. Чтобы работники нашего сплочённого коллектива чувствовали себя здесь максимально комфортно, а молодые специалисты, спустя несколько лет, могли гордится своими предшественниками».

Подытожив коллективную работу, Артур Хачикович заверил, что именно яркие рябинки должны сделать корпоративный парк особенно привлекательным.

Вторым трудовым десантом посадки продолжили молодые специалисты управления, их силами в парковой зоне стало на 30 саженцев больше.

Актив женсовета НГДУ «Комсомольскнефть» вышел за рамки производственной территории и вместе с семьями озеленили одну из улиц в посёлке Фёдоровском, где недавно были установлены новенькие скамеечки.

«Посадил дерево, построил дом, вырастил сына» – при упоминании этой поговорки о главных функциях мужчины нам пришла идея с утренним субботником в День отца, – рассказывает председатель женсовета управления Вера Носкова, – Для большего уюта в нашем красивом посёлке мы решили высадить у каждой лавочки рябинки, осенью эти деревца особенно красивы. Воплотили прекрасную идею всего за пару часов. Силы, вложенные в этот небольшой отрезок времени, сделали Федоровский, наш общий дом, еще краше».


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Сегодня в 08:29, просмотров: 103, комментариев: 0
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