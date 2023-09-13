На тюменских трассах будут работать мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД

Мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД скоро появятся в Тюменской области. Первые комплексы в тестовом режиме выедут на дороги региона до конца года, сообщили в региональном Управлении автомобильных дорог.

«Мобильные камеры будут устанавливаться на ярко-зелёные автомобили с жёлтыми проблесковыми маячками. На автомобилях будет крупно написано «ФОТОВИДЕОФИКСАЦИЯ». Они будут оснащены соответствующими знаками. Нам важно привлечь внимание к ним участников дорожного движения. Потому что главная цель – не наказание, а профилактика нарушений», – рассказал первый заместитель начальника Управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Хан.

Передвигаясь в потоке машин, комплексы будут фиксировать скорость, движение по встречной полосе, пересечение сплошной линии, приоритетность на пешеходных переходах, движение по обочине и выделенным линиям, пристёгнут водитель или нет. Планируется также научить технику выявлять разговаривающих по телефону водителей.

Маршруты зеленых автомобилей охватят федеральные и региональные трассы, а также дороги, где наблюдается высокая аварийная опасность. На сегодняшний день на автомобильных дорогах Тюменской области уже установлено 130 стационарных комплексов фотовидеофиксации.