Тюменские медики спасли жизнь пациентке, которой стало плохо в самолете

В Тюмени медики спасли жизнь пенсионерке, которой стало плохо на борту самолета. Тревогу забил внук женщины: тогда стюардессы начали разворачивали аптечку, пока командир воздушного судна по громкой связи спрашивал, есть ли на борту медработники.

Руководитель экстренной службы и неотложной медицинской помощи ОКБ №2 Антон Терехин и сотрудница МСЧ «Нефтяник» Стелла Сиверцева оказались в числе пассажиров рейса Москва — Тюмень. Вместе со стюардессами они оказали первую помощь женщине.

После посадки в тюменском аэропорту «Рощино» они передали пациентку в руки коллегам, ожидавшим у трапа. Для пожилой пассажирки история завершилась благополучно, сегодня ее жизни ничего не угрожает.