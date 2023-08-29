В Чебоксарах прошел фестиваль «Вышитая Россия»

Вышитую карту Тюменской области с автономными округами успешно представили мастерицы на фестивале «Вышитая Россия». Трехдневный фестиваль проходил в столице Республики Чувашия в Чебоксарах.

В Чувашском художественном музее более 130 мастеров из 70 регионов России представили уникальные вышитые карты своих регионов, выполненные в различных техниках. Для своих полотен рукодельницы использовали и мех, и бисер, и аппликации из янтаря, и даже рыбью кожу.

Гостей фестиваля карта Тюменской области привлекла оригинальностью исполнения и многообразием технологий, рассказали в пресс-службе департамента культуры Тюменской области. Огромное полотно два на три метра создавала настоящая команда рукодельниц области: 23 мастерицы из Ишима, две – из Бердюжского района, четыре жительницы Тюмени и одна югорчанка. Два месяца они вышивали районы области и почти месяц собирали части в единое целое. Мастерицы успели ко дню рождения Тюменской области.

Одна из посетительниц, бывшая тюменка, а ныне жительница Сочи, поделилась своими впечатлениями: «Мне очень приятно, что показали мою родную местность такой, какая она есть – богатая на животный и растительный мир, с церквями, лесами, тундрой, нефтяными вышками… На любой вкус – и вышивка. Ковры махровые с оленями, национальные орнаменты, крестик, гладь, бисер… Горжусь нашими мастерицами, создавшими эту красоту!».