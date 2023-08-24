В Тюменскую область поставят современные электрички

Новый пригородный электропоезд ЭП2ДМ оценили губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым. Как отметил глава региона на личной странице в социальной сети, состав полностью сделан в России и при его конструировании применены все самые современные технологии.

В электропоезде, состоящем из 6 вагонов, 586 мест для пассажиров. Для комфортной поездки увеличен размер сидений и предусмотрено дополнительное пространство при встречной посадке. В тамбуре и салоне установлены поручни с теплым покрытием, на окнах – тонированные стеклопакеты, встроены USB-розетки с функцией быстрой зарядки и есть доступ к Wi-Fi. В салоне поезда имеется система кондиционирования с обеззараживанием воздуха.

Для маломобильных пассажиров предусмотрены комфортные места. Есть велопарковки для путешествующих с личным транспортом. Все пассажиры могут удобно разместить верхнюю одежду, ручную кладь и крупногабаритный багаж, а также воспользоваться просторными санитарными комнатами. Электронные табло, установленные в салонах, помогут лучше ориентироваться во время поездки. А кабина с улучшенным обзором удобна для машиниста.

«В планах СвЖД поставить в тюменский регион несколько таких составов. Они будут курcировать на пригородных маршрутах», – рассказал Александр Моор.