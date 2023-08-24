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​Туристический потенциал Ярковского района оценил Александр Моор

Место рождения Григория Распутина сделают туристическим центром

​Туристический потенциал Ярковского района оценил Александр Моор
Фото: vk.com/aleksandr__moor

Глава Тюменской области Александр Моор с рабочей поездкой посетил Ярковский район. Подводя итоги посещения муниципалитета, губернатор заявил, что район обладает большим туристическим потенциалом, который привлекает местных инвесторов.

Александр Моор оценил проект создания крупного туристического комплекса в селе Покровском, месте рождения Григория Распутина. По планам инвесторов комплекс, находящийся рядом с федеральной трассой, будет совмещать музей, посвященный неординарной и загадочной личности Распутина, и место для отдыха туристов.

Реконструированный термальный комплекс осмотрел губернатор в селе Дубровном. Он находится по дороге в Покровское. Здесь можно искупаться в бассейне с лечебной минеральной водой и гидромассажными зонами, а также отдохнуть в комфортабельных номерах. Вместимость комплекса 180–250 посетителей в день. Рядом инвестор планирует построить еще один термальный комплекс с 50-метровым бассейном и гостиницей, рассчитанной на 100 человек.

Глава региона отметил: «В 2022 году термальные комплексы Тюменской области посетили в общей сложности 1,3 миллиона человек. Уверен, в дальнейшем эта цифра будет еще больше, потому что появляются новые точки притяжения».


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Сегодня в 22:06, просмотров: 33, комментариев: 0
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