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​Светофоры на дорогах Тюменской области подключают к ИТС

Тюменские светофоры модернизируют

​Светофоры на дорогах Тюменской области подключают к ИТС
Фото: vk.com/bkadtyumenoblast

На региональных дорогах Тюменской области идёт модернизация светофоров. Новые светофоры будут подключены к Интеллектуальной транспортной системе региона. Работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области, ИТС адаптивно управляет светофорами и подсчитывает интенсивность транспортного потока. Умная система способна распознавать 6 видов транспорта и выдавать по ним аналитические данные.

В настоящий момент подрядная организация завершает монтаж оборудования для подключения к интеллектуальной транспортной системе двух объектов: возле индустриального парка «Боровский» и на Обходе г. Тюмени в районе ул. Омутинской на выезде из мкр. Березняковского. В прошлом году к ИТС были подключены 5 объектов, в том числе один из самых сложных – перекрёсток ул. Монтажников – ул. Широтной в г. Тюмени.

Благодаря развитию интеллектуальных транспортных систем пропускная способность на перекрестках увеличится, повысится комфорт и безопасность движения.

Напомним, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Тюменской области также будет отремонтировано 140 участков дорожного полотна общей протяжённостью 203 км. Все ремонтные работы планируется выполнить до середины октября.


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Сегодня в 21:48, просмотров: 115, комментариев: 0
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