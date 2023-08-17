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​Власти и бизнес Тюменской области встретились в Конторе пароходства

Тюменские бизнесмены предложили нанести на инвесткарту зоны покрытия мобильного интернета и сотовой связи

​Власти и бизнес Тюменской области встретились в Конторе пароходства
Фото: vk.com/tmninvest

Инвестиционная карта Тюменской области может быть дополнена информацией о зонах покрытия мобильного интернета и сотовой связи. С таким предложением выступили предприниматели региона на конференции «Меры поддержки бизнеса. Ключевые тенденции экономического развития».

«Отличное предложение, обязательно возьмем этот вопрос в работу. Как и планировали будем актуализировать данные инвестиционной карты с учетом пожеланий и предложений от наших инвесторов, деловых и экспертных сообществ», – прокомментировал генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

Встреча бизнес-сообщества и представителей властей состоялась в Конторе пароходства. На мероприятие были приглашены руководители и эксперты Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», регионального департамента экономики, Центра «Мой бизнес», администрации Тюмени, Агентства развития креативных индустрий, предприниматели.

Главной темой стало внедрение регионального инвестиционного стандарта. Участники обсудили его основные элементы, проводимую работу.

Кроме того, руководитель Цента поддержки предпринимательства Анджей Стасяк рассказал присутствующим о мерах поддержки бизнеса в регионе, программах и обучающих тренингах.


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Сегодня в 23:02, просмотров: 36, комментариев: 0
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