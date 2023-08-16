В Исетском районе начнут производить миллион яиц индейки в месяц

В Исетском районе Тюменской области запустили последний из десяти блоков племенного репродуктора индейки. Губернатор Александр Моор назвал это событие историческим моментом. Предприятие планирует производить миллион штук инкубационного яйца в месяц после выхода на полную мощность.

«Инвестор – компания «Дамате» вложила в проект более шести миллиардов рублей. Если раньше птицеводы везли яйцо из-за рубежа, а в нашей стране выращивали только птицу, то теперь все этапы локализованы. Экономия – миллионы евро. С руководителем группы компаний «Дамате» Наумом Бабаевым вспомнили, как начинался этот масштабный инвестиционный проект в 2021 году. Тогда мы даже не предполагали, что получение отечественного генетического материала для развития птицеводства станет настолько важным для России», – отметил глава региона на личной странице в VK.

Уже сейчас на предприятии для жителей района создано 119 новых рабочих мест, а будет – порядка двухсот.

«Компания «Дамате» – наш давний и надежный партнер. Вручил Науму Бабаеву Знак отличия «За заслуги перед Тюменской областью». Мы оба уверены, что впереди – новые совместные проекты и общие победы», – заключил губернатор.

Напомним, в запуске племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области в ноябре 2022 года принял участие президент России Владимир Путин.