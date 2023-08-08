Мастерицы Ишима вышили карту Тюменской области

Работу над вышитой картой «Тюменской области с регионами» завершили 1 августа в Ишиме. Карту мастерицы начали вышивать в начале апреля и им удалось закончить свою работу к намеченному сроку – ко дню рождения Тюменской области.

В 2022 году мастера со всей страны участвовали в проекте «Вышитая карта России». Вместе они вручную вышили полотно размером три на семь метров. В 2023 году Чувашская Республика предложила провести фестиваль вышитых карт регионов России.

Руководитель Дома национальных культур и ремесел Ишима Оксана Тагильцева стала куратором проекта в Тюменской области. Под ее руководством 23 мастерицы из Ишима, две – из Бердюжского района, четыре жительницы Тюмени и одна югорчанка стали настоящей командой. Два месяца мастерицы вышивали районы области и почти месяц собирали части в единое целое.

Результат потрясает красотой и масштабностью – карта получилась большая, два на три метра. Ее увидят в городе Чебоксары (Чувашская Республика) 17-21 августа на фестивале Вышитая Россия.

Организатор проекта в Ишиме, мастер по декоративно-прикладному искусству Ирина Тарасенко отметила: «Проект «Вышитая карта России» – это не конкурс. Здесь нет побежденных и нет победителей. Зато есть радость и единение в сотворчестве! И это очень вдохновляет в наше непростое время».