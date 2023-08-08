Более 1500 человек приняли участие в фестивале казачьей культуры «Благовест»

Дни памяти атамана Ермака Тимофеевича и открытие областного фестиваля казачьей культуры «Благовест» прошли в деревне Старый Погост Вагайского района Тюменской области. О мероприятии рассказали в региональном комитете по делам национальностей.

В деревне Старый Погост располагается место предполагаемой гибели легендарного атамана и дружины.

Более 1500 человек из многих казачьих обществ приняли участие в мероприятиях. Среди них казаки из Отдельского казачьего общества Тюменской области, из обществ Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского края, ХМАО и ЯНАО.

«Открывая XXV юбилейный фестиваль казачьей культуры «Благовест», мы демонстрируем насколько сильны традиции народов России, правдивая историческая основа нас объединяет, делает сильнее», – отметил исполняющий обязанности председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин.

Участников фестиваля также поприветствовали атаман Сибирского казачьего войска Геннадий Привалов, атаман Отдельского казачьего общества Тюменской области Николай Белослудцев.

Гостей ждала насыщенная концертная программа: со сцены звучали походные, строевые и плясовые песни сибирских казаков, исполнены зажигательные казачьи танцы и зрелищные трюки. Для знакомства с казачьим бытом были организованы «Казачьи подворья» с куренями, выставками, обрядами и блюдами традиционной кухни. На спортивной площадке казаки соревновались в рубке казачьей шашкой, фланкировке, метание ножей, борьбе на опоясках, а самым массовым состязанием стала традиционная русская командная игра в мяч – кила.