Сладковский район отметил 100-летний юбилей

Сладковский район Тюменской области отметил столетний юбилей. Поздравляя жителей муниципалитета, глава региона Александр Моор сказал, что все достижения и успехи, которыми славится Сладковская земля, – это труд и талант многих поколений.

Как сообщают в пресс-службе губернатора, в ходе рабочей поездки Александр Моор осмотрел объекты здравоохранения и спортивной инфраструктуры Сладковского района. Он отметил, что в муниципалитете активно строятся и ремонтируются дороги, улучшаются объекты социальной сферы.

В районе за последние пять лет проложено свыше 20 километров газовых сетей. Тут построено порядка 20 тысяч квадратных метров жилья – свои жилищные условия смогли улучшить более двухсот семей. Для жителей деревни Новоандреевка построен современный модульный фельдшерско-акушерский пункт. Капитально отремонтирована Маслянская участковая больница. Благоустроено 12 общественных пространств Сладковского района.

Благодарности губернатора Тюменской области за добросовестный труд Александр Моор вручил четырем жителям района – работникам сельского хозяйства, культуры и жилищно-коммунального хозяйства. С юбилеями супружеской жизни губернатор поздравил две семейные пары – они были отмечены памятными медалями и благодарственными письмами.