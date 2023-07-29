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Тюменцы создадут аналог Tinder

Тюменские программисты ищут команду для разработки аналога Tinder

Тюменцы создадут аналог Tinder
Фото: ru.freepik.com

Программисты из Тюмени создадут свой аналог Tinder. Запуск продукта планируется через год. Отмечается, что сейчас авторы проекта набирают команду разработчиков, дизайнеров и менеджеров. Об этом пишет «Ямал медиа».

По словам создателей приложения, фишкой будет являться искусственный интеллект, который будет фильтровать аккаунты с чужими фото и предлагать пользователю только тех партнеров, которые подходят по интересам. Кроме того, ИИ будет подсказывать темы для разговоров, если диалог не клеится.

Напомним, что 30 июня известный сайт для знакомств полностью ограничил доступ россиянам.


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Сегодня в 12:33, просмотров: 36, комментариев: 0
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