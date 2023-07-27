В микрорайонах Тура, Плеханово и Ямальский-2 откроют новые школы

Сразу три школы планируют ввести в эксплуатацию к началу 2023-2024 учебного года в Тюмени. Новые школы откроются в микрорайонах Тура, Плеханово и Ямальский-2.

Как сообщают в департаменте образования и науки Тюменской области, школам-новостройкам будет чем удивить своих первых учеников и педагогов. Во всех учебных заведениях создана современная образовательная среда, имеются просторные библиотеки, места для отдыха, спортивные сооружения.

В гимназии №4 в микрорайоне Ямальский-2 реализован современный проект видеостудии, которая позволит создать собственное школьное телевидение. Здесь также созданы цифровые лаборатории и закуплены роботехнические наборы.

Школа №67 микрорайона Тура порадует своих учеников современными лабораторными комплексами по естествознанию, станками для робототехники, конструкторами «Экологическая энергетика».

В школу №95 в микрорайоне Плеханово приобретены современные образовательные модули по конструированию и управлению беспилотными летательными аппаратами.

Всего в Тюменской области в текущем году планируется введение в эксплуатацию девяти школ. Три из них будут открыты в Тюмени, одна – в Ишиме. Пять сельских малокомплектных школ, которые возводятся в рамках региональной программы замены деревянных школьных зданий, откроются в деревнях Вагайского, Нижнетавдинского, Тобольского и Упоровского районов.

Губернатор Александр Моор подчеркнул важность строительства современных детских садов и школ в регионе, сказав, что этот вопрос находится на его личном контроле.