В Госдуме приняли закон о штрафах для шумных водителей

В Госдуме приняли закон о штрафах для водителей шумных авто или мотоциклов. Регионы сами могут выбирать, какой будет санкция. Отмечается, что на данные правонарушения распространяется упрощенный порядок привлечения к ответственности. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Размер штрафов в случае окончательного принятия законопроекта будет определяться регионами самостоятельно в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя и будет в диапазоне от 5000 до 30 000 рублей. Также предусматривается возможность задержания транспортного средства с демонтированными или модифицированными глушителями», – говорится в сообщении.

Фиксировать нарушения предлагается автоматически — с помощью шумомеров, совмещенных с фото- или видеокамерами.