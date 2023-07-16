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​Исследование выявило лучшего оператора по скорости мобильного интернета и покрытию

Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России

​Исследование выявило лучшего оператора по скорости мобильного интернета и покрытию
Фото: МегаФон

Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России – оператор сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета в 2023 году. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla®.

Результаты исследования основаны на замерах скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest® в течение первого полугодия. Такие данные от пользователей позволяют оценить скорость в любой локации на всей территории России. Для составления рейтинга Ookla проанализировала 5 млн замеров с 1 млн различных устройств.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, аналитики изучают наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 млрд замеров, полученных от 2 млн уникальных устройств. МегаФон признан лидером по этому показателю второй год подряд.

По скорости мобильного интернета МегаФон сохраняет за собой первенство уже на протяжении семи лет. Медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с. На сегодня это самые высокие скорости в России для пользователей мобильной связи.

Исследование подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета и в Нижневартовске. Во 2 квартале 2023 года медианная скорость скачивания здесь составила 28,73 Мбит/с. МегаФон продемонстрировал лучший показатель по результатам более 700 тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе.*

Компания активно развивает инфраструктуру в регионе: только с начала года в Югре оператор модернизировал и построил свыше 120 объектов связи. Покрытие и скорости мобильного интернета улучшили более чем в 30 населенных пунктах региона. Это как крупные города, так и небольшие поселки, где проживают несколько сотен человек.

«За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи — сейчас нашим абонентам доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента. Мы не только расширяем покрытие, в том числе в регионах, в небольших населенных пунктах, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2Gи 3G, в современный стандарт LTE – мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть. Мы также оперативно реагировали на увеличение трафика отдельных сервисов и использовали технические возможности для повышения скорости соединения, например, с начала года увеличили пропускную способность в каналах связи с сервисами VK и Telegram более чем на 40%», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

МегаФон первым внедряет новые технологии для абонентов. Так, в 2022 году оператор был признан лидером по развитию VoLTE в России — технологии звонков с мгновенным соединением и чистым звуком, а также первым дал доступ абонентам по всей стране к технологии VoWiFi.

Более подробную информацию читайте здесь: https://www.megafon.ru/fastest/

*Основано на анализе компанией Ookla® данных Speedtest Intelligence® о медианной скорости загрузки в Ханты-Мансийском автономном округе за второй квартал 2023 г. Товарные знаки Ookla используются по лицензии и перепечатываются с разрешения.


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Сегодня в 10:29, просмотров: 105, комментариев: 0
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