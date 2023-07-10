В Тюменскую областную больницу №11 поставили новые Lada Granta

Новые автомобили Lada Granta получили детские поликлиники областной больницы № 11 в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Поступившие машины начали свою работу в детских подразделениях Голышмановского, Омутинского и Юргинского филиалах Областной больницы № 11, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Уже более 3 000 выездов к маленьким пациентам совершили на них медработники. Новый транспорт позволяет не только своевременно оказывать помощь, но и доставлять детей в больницы для стационарного лечения. Кроме того, у родителей реже возникает необходимость обращаться в службу скорой помощи.

«Мы очень довольны тем, что нам в детские поликлиники дали не только красивые, но и удобные автомобили. Появилась отличная возможность быстро, качественно и доступно обслуживать вызовы к маленьким пациентам, проводить патронаж детей до 1 года, осматривать пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении», –рассказала главная медицинская сестра областной больницы Екатерина Никульникова.

Как отмечает главный врач областной больницы №11 Алексей Белов, комфорт и экономичность при эксплуатации являются отличительными чертами новых автомобилей: «Они оснащены кондиционером, что немаловажно в летнее время для комфортного перемещения медицинских специалистов при работе на выезде для посещения пациентов на дому».