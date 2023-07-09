Тюменские эксперты представили опыт региона по организации ИТ-образования в Калужской области

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов числе приглашенных экспертов принял участие в стратегической сессии Калужской области по организации работы для достижения показателей Рейтинга качества жизни. В своем выступлении он поделился с коллегами опытом по организации ИТ-образования школьников на базе Центра робототехники и АСУ Тюменской области.

В основной структуре Центра, работающего с 2015 года как площадка для развития детского ИТ-творчества, есть классы по программированию и по робототехнике. Они открыты во всех муниципалитетах области на базе школ, что обеспечивает доступность инженерного образования для ребят из малых населенных пунктов. Все классы обеспечиваются расходными материалами для учебной программы. В ЦРиАСУ проводится бесплатное обучение педагогов сети классов.

Помимо основных направлений в Центре есть специализированные группы для школьников: Школа юных нейроинженеров, класс 1С по сетевому администрированию, класс «GameDev станция» по 3D-моделированию и разработке игр.

Станислав Логинов рассказал, что ежегодно по всем направлениям обучения Центра выпускаются порядка 1500 школьников. Он подчеркнул: «Мы стараемся не просто дать детям теоретические знания в ИТ-сфере, но и практические навыки проектной работы, сотрудничаем с региональными компаниями и предприятиями, которые готовы дать школьникам площадку для реализации своих цифровых проектов».