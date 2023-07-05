МВД России объяснило, как будут забирать права на вождение за неявку в военкомат

МВД России утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять автомобилем при неявке по повестке в военкомат. Соответствующий приказ ведомства опубликовали 3 июля в «Российской газете», он вступит в силу 11 июля.

Так, решение об ограничения действия водительских прав будут вносить в единый реестр воинского учета. После этого в течение суток информация поступит в «специальное программное обеспечение федеральной информационной системы» ГИБДД.

Ранее в пояснительной записке к проекту отмечали, ограничение будет наступать спустя 20 дней неявки в военкомат со дня, указанного в повестке.

При этом поводом для отмены ограничения может стать не только явка в военкомат, но и удовлетворенная жалоба автомобилиста, в которой он доказал, что не обязан был исполнять требования по явке, сообщает Autonews.