СУП – 2023 пройдут в Тюмени с 11 по 13 августа

С 11 по 13 августа в Тюмени пройдет XI международный форум «Слет успешных предпринимателей – 2023». Мероприятие состоится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Как сообщают в Инвестиционном агентстве Тюменской области, на «СУПе» обсудят темы, посвященные развитию молодежного бизнеса, фитнес-отрасли, женского предпринимательства, BIG Data и искусственного интеллекта, наставничества и креативных индустрий. Мероприятия пройдут в формате дискуссий, сессий и экспертных гостиных.

Главными площадками форума станут: ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко, мультицентр «Контора пароходства» и пешеходная улица Дзержинского.

15 мероприятий запланировано от общественной организации «ОПОРА РОССИИ». Организация проведет тренинги, мастер-классы, True Story Fest и квартирник. 12 августа на улице Дзержинского состоится городской фестиваль «Джем». На набережной реки Туры планируют провести турнир по боксу и различные активности. Все дни форума здесь будет работать выставка-ярмарка товаров от самозанятых.

В 2022 году «СУП» посетили более 2 500 предпринимателей из 5 стран и 50 регионов России. В этом году организаторы форума ожидают более 10 тысяч участников.