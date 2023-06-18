Теле-ЭКГ в Тюменской области поставили на поток

В тюменской региональной кардиологической информационной системе (РКИС) ведётся удаленный анализ результатов ЭКГ, а также ведение и обработка единого архива теле-ЭКГ. Благодаря этому кардиологи Тюменской области могут просмотреть заключения по пациентам, записи кардиограмм и описать их.

РИКС используется в скорой медицинской помощи Тюмени для неотложного проведения и описания теле-ЭКГ, в региональном телемедицинском центре для аудита и повторного чтения теле-ЭКГ. Также система используется в приемных отделениях кардиологических клиник для оценки динамики и сопоставления с ЭКГ-архивом.

С начала года в области выполнено 178 000 теле-ЭКГ, еженедельно выполняется порядка 8500-9500 обследований. Сейчас в РКИС работают 47 медицинских организаций, создано 480 учетных записей врачей-консультантов, подключено около 625 единиц медицинского оборудования.

Как отмечают специалисты департамента информатизации Тюменской области, ключевое преимущество РКИС состоит в оценке исследований в динамике. Система помогает врачам видеть прогрессирование заболевания или стабилизацию состояния и корректировать терапию. Кроме того, если случай сложный, врач может направить теле-ЭКГ в региональный телемедицинский центр для получения консультации в постановке диагноза и назначении терапии.