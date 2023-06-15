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​В новой тюменской школе создают большую физкультурно-оздоровительную зону

В школе в Плеханово строят футбольное поле и хоккейный корт

​В новой тюменской школе создают большую физкультурно-оздоровительную зону
Фото: gus.admtyumen.ru

В микрорайоне Плеханово Тюмени благодаря участию в национальном проекте «Образование» строится школа №95, рассчитанная на 1500 учеников. Открытие новой школы планируется к началу учебного года.

На территории учебного заведения с юго-западной стороны здания будет построена обширная физкультурно-оздоровительная зона. Она включает мини-футбольное поле, хоккейный корт, спортивный комплекс ГТО и яму для прыжков в длину.

В настоящее время подрядная организация завершает устройство основания под футбольное поле – территорию уплотняют катком. Уже приступили к монтажу ограждения, на следующей неделе планируют укладку искусственного газона. Все необходимые материалы на участок завезены. Параллельно готовится территория хоккейного корта, площадка под него заасфальтирована.

Начальник участка подрядной организации Евгений Пузиков прокомментировал ход строительства: «Частично выполнены работы по укладке брусчатки и монтажу опор освещения. Бригады уже приступили к устройству резинового покрытия в местах размещения МАФ».

До конца 2023 года в Тюменской области планируют ввести в эксплуатацию девять общеобразовательных школ. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор по итогам Дней Тюменской области в Совете Федерации. По словам главы региона, софинансирование со стороны федерального бюджета при строительстве школ составит 27 процентов.


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Сегодня в 18:54, просмотров: 78, комментариев: 0
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