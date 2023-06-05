В Лангепасе суд закрыл KFC на 5 суток после жалоб клиентов на отравления

В Лангепасе суд на 5 суток приостановил деятельность кафе KFC. Это произошло после жалоб клиентов на отравления и проведения внеплановой проверки санврачами, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО.

«В ходе изучения информации об инфекционной заболеваемости установлены несколько случаев кишечной инфекции после употребления готовых блюд в кафе KFC. На объекте проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с органами прокуратуры», - говорится в сообщении.

Санврачи выявили ряд нарушений требований санитарного законодательства. В их числе - проблемы с качеством продуктов, медосмотром работников, уборкой помещений. Указанные нарушения были квалифицированы как грубые, в связи с чем в отношении юрлица возбудили административное дело. Материалы дела направили в Лангепасский горсуд.

«С учетом оперативного проведения генеральной уборки с лабораторным контролем качества текущей дезинфекции и устранения всех нарушений, Лангепасский городской суд вынес решение об административном приостановлении деятельности на 5 суток», - подытожили в пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО.