В Тюменской области 77 детей с тяжелыми заболеваниями получили помощь от Фонда «Круг добра»

Благодаря сотрудничеству Тюменской Областной клинической больницы № 1 с федеральным Фондом «Круг добра» меленькие пациенты медучреждения получают своевременную помощь.

Федеральный Фонд «Круг добра» был создан по Указу Президента России в 2021 году для оказания помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими заболеваниями. Фонд ведет активную работу по всей стране.

Областная клиническая больница № 1 сотрудничает с проектом около года. За это время 40 детей-пациентов получили необходимые лекарства, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Начальник педиатрической службы ОКБ №1 Наталья Евгеньевна Горохова рассказала о плодотворном сотрудничестве с Фондом: «Сорок ребят из Тюмени и Тюменской области получили поддержку в дорогом лекарственном обеспечении, что позволило улучшить качество их жизни. У большинства детей зафиксирована клиническая положительная динамика по заболеваниям. Что касается нашей больницы, то мы имеем от Фонда уже два благодарственных письма за планомерное и качественное сотрудничество».

Всего в регионе за счет федеральных средств Фонда «Круг добра» в настоящее время 77 детей обеспечены лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.