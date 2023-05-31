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​В Тюменской области оказывают помощь детям с тяжелыми заболеваниями

В Тюменской области 77 детей с тяжелыми заболеваниями получили помощь от Фонда «Круг добра»

​В Тюменской области оказывают помощь детям с тяжелыми заболеваниями
Фото: admtyumen.ru

Благодаря сотрудничеству Тюменской Областной клинической больницы № 1 с федеральным Фондом «Круг добра» меленькие пациенты медучреждения получают своевременную помощь.

Федеральный Фонд «Круг добра» был создан по Указу Президента России в 2021 году для оказания помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими заболеваниями. Фонд ведет активную работу по всей стране.

Областная клиническая больница № 1 сотрудничает с проектом около года. За это время 40 детей-пациентов получили необходимые лекарства, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Начальник педиатрической службы ОКБ №1 Наталья Евгеньевна Горохова рассказала о плодотворном сотрудничестве с Фондом: «Сорок ребят из Тюмени и Тюменской области получили поддержку в дорогом лекарственном обеспечении, что позволило улучшить качество их жизни. У большинства детей зафиксирована клиническая положительная динамика по заболеваниям. Что касается нашей больницы, то мы имеем от Фонда уже два благодарственных письма за планомерное и качественное сотрудничество».

Всего в регионе за счет федеральных средств Фонда «Круг добра» в настоящее время 77 детей обеспечены лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.


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Сегодня в 18:03, просмотров: 75, комментариев: 0
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