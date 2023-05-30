В Тюмени состоялась конференция «Русский мир в контексте глобальных вызовов современности»

Свыше 400 мероприятий прошли в Тюменской области в День славянской письменности и культуры. В рамках празднования по всему региону были организованы книжно-иллюстративные выставки, музыкально-игровые и познавательные программы, тематические викторины, мастер-классы, музейные уроки.

Международная научно-практическая конференция «Русский мир в контексте глобальных вызовов современности» в ДК «Нефтяник» стала ключевым событием 24 мая.

Пленарное заседание конференции было посвящено 1160-летию создания славянской азбуки, Году русского языка в странах СНГ, Году педагога и наставника в России и целому ряду других значимых событий и юбилейных дат. Задачей конференции стала трансляция идей и предложений по укреплению традиционных ценностей многонациональной России.

И.о. председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин отметил, что азбука, которую создали в 863 году просветители Кирилл и Мефодий, стала основой для формирования единого языкового пространства на территории славянских государств. До сих пор это универсальное средство коммуникации является связующим звеном и важнейшей частью нашей жизни.

Наряду с учеными, общественными деятелями, студентами все желающие смогли пообщаться на актуальную и важную тему, высказать свое мнение, послушать экспертов. Активное участие в мероприятиях приняли также учащиеся тюменских вузов из других стран.