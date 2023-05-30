«Виртуальный консультант 72» осваивает новое направление

«Виртуальный консультант 72» диалоговой нейросетевой системы Тюменской области осваивает новое направление. Теперь виртуальный помощник консультирует граждан по вопросам, входящим в компетенцию регионального Центра занятости населения, сообщает областной департамент информатизации.

ВК-72 самостоятельно обрабатывает уже 35 процентов вызовов граждан, сняв нагрузку со специалистов Тюменского отделения центра занятости. Более 3000 человек проконсультировались с новым сотрудником с момента запуска.

«Получить консультацию виртуального помощника можно в любое время. ВК-72 расскажет о профессиональном обучении, размерах пособия, сроках его зачисления, разъяснит вопросы постановки на учет в качестве безработного, получения нужной справки, проконсультирует по работе на портале и поиску подходящих вакансий, поможет работодателю в регистрации», – рассказали в департаменте.

В Тюмени ведётся работа по масштабированию сервиса на отделения, расположенные в других муниципальных образованиях области. В ближайшее время все жители региона, интересующиеся вопросами трудоустройства, смогут получить консультацию по единой горячей линии Центра занятости.

Развитие ДНС «Виртуальный консультант 72» осуществляется благодаря реализации регионального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».