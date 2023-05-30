В Совете Федераций оценили перспективы Тюменской области

В конце прошлой недели в Москве прошли заключительные мероприятия Дней Тюменской области в Совете Федерации. В этот день состоялись рабочая встреча Александра Моора с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, совместный осмотр выставки, посвященной Тюменской области, «Земля больших людей» и доклад губернатора на пленарном заседании.

На рабочей встрече Валентина Матвиенко и Александр Моор совместно с председателем Тюменской областной Думы Фуатом Сайфитдиновым и сенаторами от Тюменской области Павлом Таракановым и Дмитрием Горицким обсудили результаты и перспективы социально-экономического развития региона.

Председатель Совета Федераций отметила, что в регионе сложилась стабильная финансово-экономическая ситуация. Она высоко оценила темпы развития Тюменской области, отметив достижения в промышленном производстве, обрабатывающих отраслях, сельском хозяйстве. «Тюменская область сегодня – это не только нефть и газ, это современные технологии и промышленность», – подчеркнула Валентина Матвиенко.

Александр Моор поблагодарил спикера Совета Федерации за постоянное внимание к Тюменской области и поддержку региона.

Далее Валентина Матвиенко и Александр Моор осмотрели выставку, посвященную прошлому, настоящему и будущему Тюменской области, «Земля больших людей». Губернатор рассказал Валентине Матвиенко о работе по восстановлению памятников культурного наследия в Тобольске, а также о развитии туризма в регионе.

На пленарном заседании Совета Федерации Александр Моор высказал ряд предложений, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Тюменской области.

Глава региона подытожил результаты работы: «Дни Тюменской области в Совете Федерации прошли плодотворно. Нам удалось правильно обосновать инициативы и предложения. В результате практически все они вошли в итоговый документ – постановление Совета Федерации «О господдержке социально-экономического развития Тюменской области». Сенаторы единогласно проголосовали за этот важный для региона документ в первом чтении».