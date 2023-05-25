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В России ужесточили наказания за терроризм

Уголовную ответственность за терроризм ужесточили в России в мае

В России ужесточили наказания за терроризм
Фото: ru.freepik.com

В России с 9 мая 2023 года ужесточили уголовную ответственность за преступления террористической направленности. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, ужесточили наказания за совершение террористического акта (ст. 205 УК РФ). По простому составу увеличили максимальный срок лишения свободы с 15 до 20 лет. А также усилили ответственность в случаях, когда преступление:

  • сопряжено с посягательством на потенциально опасные биологические объекты или с использованием патогенных биологических агентов;
  • повлекло смерть человека по неосторожности.

Кроме того, ужесточили наказание за содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ) лишением свободы на срок от семи до 15 лет. Увеличили срок лишения свободы за участие в террористическом сообществе на срок от 10 до 15 лет.

«Наказание за совершение актов международного терроризма (ст. 361 УК РФ) лишением свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы. Также за финансирование деяний актов международного терроризма установлен срок лишения свободы на срок от 10 до 20 лет», − говорится в сообщении.

Вместе с тем, в новом документе расширили перечень преступлений, за совершение которых мужчинам отбывание части срока наказания назначается в тюрьме (ст. 58 УК РФ). В него включили:

  • участие в террористическом сообществе;
  • создание диверсионного сообщества;
  • содействие диверсионной деятельности;
    прохождение обучения для осуществления диверсионной деятельности.

За совершение последних трех преступлений и за участие в диверсионном сообществе ввели конфискацию имущества (ст. 104.1 УК РФ).


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Сегодня в 10:32, просмотров: 110, комментариев: 0
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