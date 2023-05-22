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​Александр Моор: власть и бизнес могут эффективно действовать в очень непростых условиях

В Тюменской области продлят основные меры поддержки бизнеса на пять лет

​Александр Моор: власть и бизнес могут эффективно действовать в очень непростых условиях
Фото: admtyumen.ru

В ближайшее время в Тюменскую областную думу будет внесен проект закона о продлении на пять лет льготы по упрощенной системе налогообложения и сохранении ставок 5 процентов и 4 процента. Об этом заявил глава региона Александр Моор, выступая на пленарном заседании федерального форума «Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей» 19 мая.

В результате снижения ставок по налогам для малого и среднего бизнеса, которое было введено во время пандемии, в 2022 году малые и средние предприятия области сэкономили свыше девяти млрд рублей. Срок действия льгот истекает в 2023 году. Для устойчивого развития малого и среднего бизнеса преференции необходимо сохранить, выразил мнение Александр Моор.

Объем инвестиций в Тюменской области в 2022 году составил рекордные 358 миллиардов рублей, по сравнению с 2021 годом он вырос на 52 процента. Губернатор отметил, что при этом количество субъектов малого и среднего предпринимательства за 2022 год увеличилось на три процента, а за четыре месяца 2023 года – еще на столько же.

«Это уже объективная тенденция. Минувший год показал, что власть и бизнес могут очень эффективно действовать в очень непростых условиях», – считает Александр Моор.

Глава региона также выступил против отмены моратория на проверки бизнеса, подчеркнув, что предпринимателей нужно защищать.

В форуме «Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей» приняли участие более двух тысяч человек из 12 регионов России. На деловых площадках обсуждались такие актуальные темы, как развитие промышленной и транспортной инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства, продвижение региональных брендов, экспорт товаров и услуг, самозанятость, цифровизация бизнеса. Состоявшиеся на форуме дискуссии помогут в дальнейшей законотворческой работе депутатов Государственной Думы РФ.


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22 мая в 22:53, просмотров: 157, комментариев: 0
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