680 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы в Тюменской области

Три тысячи праздничных мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли во всех городах и районах Тюменской области. 680 тысяч человек приняли участие в праздновании 9 Мая, сообщает региональный департамент культуры.

«Праздник показал нашу сплочённость. Многие еще подводят итоги праздничных акций, я назову лишь несколько цифр. На главной концертной площадке – площади 400-летия Тюмени, побывали 30 тысяч гостей, еще 18,5 тысяч посетили мероприятия у Технопарка и на Площади Памяти. Трансляцию праздничного приёма губернатора Александра Моора посмотрели 68,5 тысяч зрителей. 61 выездной концерт «фронтовых бригад» посетили 4360 жителей», – сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Создать особую праздничную атмосферу помогли акции «Окна Победы», «Бессмертный автополк», «Стена Памяти», «Портрет героя на сердце», раздача георгиевских лент и возложение цветов к мемориалам. Одним из главных праздничных событий Тюмени стало торжественное прохождение военной техники по улицам города.

С плац-концертами на площадях у мемориального комплекса «Память» и у Технопарка выступили курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. В областной столице прошли выставки военной техники. Во дворах домов, где проживают ветераны, выступали с концертами «Фронтовые бригады», состоящие из творческих коллективов региона.

Вечером 9 Мая на площади у Технопарка тюменцы почтили память павших за победу минутой молчания.

В обеспечении порядка и безопасности по области было задействовано порядка 1800 сотрудников полиции и Росгвардии, народных дружинников, казаков.